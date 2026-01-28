Kulturforum zeigt Film über alte Geheimnisse und Familientraumata

Das Kulturforum Breitenwang lädt zu einem besonderen Filmabend ein: Am Freitag, den 6. Februar, um 20 Uhr wird im Tauernsaal des Veranstaltungszentrums der Film „In die Sonne schauen“ gezeigt.

Breitenwang – Der Film von Mascha Schilinski beleuchtet die tiefen Verbindungen von vier Frauen über verschiedene Generationen hinweg auf einem abgelegenen Hof: Alma (1910er), Erika (1940er), Angelika (1980er) und Nelly (2020er). Jede von ihnen verbringt ihre Kindheit oder Jugend auf einem alten Vierkanthof in der Altmark. Dabei enthüllen sich Spuren der Vergangenheit: unausgesprochene Ängste, verdrängte Traumata und verschüttete Geheimnisse.

Alma fürchtet das gleiche Schicksal wie ihre verstorbene Schwester. Erika entwickelt eine Faszination für ihren verletzten Onkel. Angelika balanciert in ihrer Familie zwischen Lebensgier und Todessehnsucht. Nelly wächst scheinbar geborgen auf. Doch sie wird von intensiven Träumen und der unbewussten Last der Vergangenheit verfolgt. Ein sich wiederholendes tragisches Ereignis lässt die Grenzen zwischen Gegenwart und Vergangenheit verschwimmen.

Mascha Schilinski hat mit diesem Film die tiefen Gefühlswelten der Frauen erkundet. Er thematisiert das flüchtige Gefühl von Zeit und wie es die Wahrnehmung prägt.