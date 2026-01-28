Nach Sturz mit Oberschenkel-Bruch: Senta Berger auf Normalstation verlegt

Die 84-Jährige ist Mitte Jänner auf der Bühne gestürzt. Dadurch konnte sie bei der Premiere des Films ihres Sohnes nicht dabei sein.

München – Der Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrer Operation wegen eines gebrochenen Oberschenkels wieder besser. „Sie ist stabiler geworden. Sie wurde von der Intensivstation auf die Normalstation verlegt“, sagte der Filmemacher Simon Verhoeven in München über seine Mutter. „Sie wird wieder auf die Beine kommen“, zeigte sich der Münchner zuversichtlich. „Ob sie nochmal drehen wird, das weiß ich nicht. Ich würde es mir sehr wünschen.“

Die 84-Jährige war Mitte Jänner kurz vor einer Lesung in Hamburg auf der Bühne gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Nun ist erst mal Ruhe angesagt. „Nach so einer OP ist man auch als älterer Mensch erst mal sehr angeschlagen. Sie hat sich aber jetzt sehr gut erholt und geht hoffentlich bald in eine Reha-Klinik, wenn es so gut weiterläuft“, informierte der Regisseur.

Mitfiebern vom Krankenbett aus

Bei der Weltpremiere seines Films „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ am Dienstagabend in München konnte seine Mutter deshalb nicht wie geplant dabei sein. „Natürlich ist sie traurig, dass sie diese schöne Zeit, die Premieren mit dem Film verpasst“, berichtete der 53-Jährige. „Aber letztlich ist das natürlich unwichtig. Hauptsache, sie kommt wieder auf die Beine.“