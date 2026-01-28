Steht Ergebnis schon fest?

Ausschreibung für den Kubus sorgt für heftige politische Nachwehen

Gemeinderat Mesut Onay wirft Bürgermeister Johannes Anzengruber „eine Placebo-Aktion“ vor.
© Rita Falk, Patrick Steiner
Markus Schramek

Von Markus Schramek

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561