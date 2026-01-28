Für Kleinstaat nach Wien?
Tiroler Familien-Band „Journey to iO“ in den ESC Live-Auditions für San Marino
Jan Kirchner (vorne rechts) mit Mama Alex am Bass und Papa Gue, ebenfalls an der Gitarre. Schlagzeuger Alex ist als Familienmitglied „adoptiert“, scherzten die vier beim TT-Interview im Sommer.
Es ist ihr großer Traum, beim ESC anzutreten. Nachdem es für die Rockband aus Kitzbühel beim österreichischen Vorentscheid nicht geklappt hat, freuen sie sich umso mehr über die überraschende Einladung nach San Marino.