Kollision auf Skipiste in Kals am Großglockner: 51-Jährige von Kind niedergefahren

Kals am Großglockner – Beamte in Lienz suchen nach dem Lehrer einer tschechischen Schülergruppe, nachdem es am Mittwochmittag im Skigebiet Kals am Großglockner zu einem Skiunfall mit Fahrerflucht gekommen ist.

Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 12 Uhr eine 51-jährige slowenische Skifahrerin auf der Piste Nr. 17 von einem tschechischen Schüler von hinten angefahren. Die Frau stürzte und zog sich dabei Prellungen im Nackenbereich zu.

Die Kinder der Skigruppe blieben nach dem Unfall zwar stehen und sprachen kurz mit der verletzten Frau, setzten dann aber ihre Fahrt fort. Auch der Ehemann der Verletzten sprach im Bereich der Gondelstation noch mit dem Lehrer der Gruppe, jedoch wurden bei diesen Gesprächen keine Personalien ausgetauscht. Die Frau nahm vorerst keine ärztliche Hilfe in Anspruch.