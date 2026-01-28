„Die Luzyahner kommen“: Comic-Präsentation in der Tiroler Bierhalle

Der junge Innsbrucker Comiczeichner Luzius Stemeseder hat eine unverwechselbare Science-Fiction-Welt geschaffen. Am 4. und 5. Februar lädt er zur Comic- und Posterpräsentation in die Tiroler Bierhalle ein.

Innsbruck – Riskante Missionen in fernen Galaxien, Spezialkommandos und Verbrechersyndikate, Helden, Schurken, Söldner – und das alles in einem ebenso eigenwilligen wie unverwechselbaren Stil: Luzius Stemeseder aus Innsbruck arbeitet seit Jahren an seinem ganz speziellen Science-Fiction-Kosmos.

Nun präsentiert der junge Comiczeichner seine „Luzyahner“-Abenteuer rund um Loz Ellenard und Lux Efflart ein weiteres Mal der Öffentlichkeit – und zwar am Mittwoch, den 4. und Donnerstag, den 5. Februar jeweils ab 16 Uhr in der Tiroler Bierhalle in Innsbruck, Egger-Lienz-Straße 3a. Vorgestellt werden neben den handgezeichneten Comicheften auch Poster. Der Eintritt? Laut Veranstalter „ein Bier“.