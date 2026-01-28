Am 4. und 5. Februar

„Die Luzyahner kommen“: Comic-Präsentation in der Tiroler Bierhalle

Für die Präsentation in der Tiroler Bierhalle hat Luzius Stemeseder eigene Plakate im typischen „Luzyahner“-Stil angefertigt.
© Stemeseder
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Der junge Innsbrucker Comiczeichner Luzius Stemeseder hat eine unverwechselbare Science-Fiction-Welt geschaffen. Am 4. und 5. Februar lädt er zur Comic- und Posterpräsentation in die Tiroler Bierhalle ein.

Innsbruck – Riskante Missionen in fernen Galaxien, Spezialkommandos und Verbrechersyndikate, Helden, Schurken, Söldner – und das alles in einem ebenso eigenwilligen wie unverwechselbaren Stil: Luzius Stemeseder aus Innsbruck arbeitet seit Jahren an seinem ganz speziellen Science-Fiction-Kosmos.

Nun präsentiert der junge Comiczeichner seine „Luzyahner“-Abenteuer rund um Loz Ellenard und Lux Efflart ein weiteres Mal der Öffentlichkeit – und zwar am Mittwoch, den 4. und Donnerstag, den 5. Februar jeweils ab 16 Uhr in der Tiroler Bierhalle in Innsbruck, Egger-Lienz-Straße 3a. Vorgestellt werden neben den handgezeichneten Comicheften auch Poster. Der Eintritt? Laut Veranstalter „ein Bier“.

Großer Aufwand: Luzius Stemeseder zeichnet alles mit der Hand.
© Michael Domanig

Mehr zum Thema:

undefined

Ausstellung in Hall

Comicreise in ferne Galaxien: Wie ein junger Innsbrucker seine eigene Welt kreiert

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561