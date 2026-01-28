Datenschutz, Sicherheit, Werbung und Co.: Die besten WhatsApp-Alternativen im Überblick

WhatsApp ist der unangefochtene Marktführer unter den Messengern, doch die enge Verknüpfung mit dem Mutterkonzern Meta und die damit verbundenen Datenschutzbedenken bewegen immer mehr Nutzer zum Umdenken. Wer Wert auf Privatsphäre legt und von Werbung verschont bleiben möchte, findet zahlreiche Alternativen. Wir stellen die besten Optionen vor.