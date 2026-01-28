Nach Betrugsanruf: 56-Jährige aus dem Bezirk Kitzbühel konnte hohe Überweisung noch stoppen

Kitzbühel – Dank ihrer schnellen Reaktion konnte eine 56-jährige Frau aus dem Bezirk Kitzbühel am Mittwoch rechtzeitig einen hohen finanziellen Schaden durch einen Telefonbetrug abwenden.

Die Frau wurde von einer männlichen Stimme als Bankmitarbeiter kontaktiert und in ein Gespräch verwickelt. Der Betrüger wies sie an, diverse Aktionen und Freigaben auf ihrer Banking-App durchzuführen. In der Folge wurden laut Polizei zwei Abbuchungen ausgelöst: eine im drei- und eine im fünfstelligen Eurobereich.