Großer Umzug am 8. Februar
Rückkehr nach acht langen Jahren: Das „Mullerfieber“ hat Thaur voll im Griff
Die wilden Zottler zählen zu den zentralen Figuren der traditionsreichen Fasnacht in den Martha-Dörfern.
© Michael Kristen
Rund 10.000 Fasnachtsfans werden am 8. Februar zum großen Mullerlaufen in Thaur erwartet. Die Vorfreude ist im Dorf mit Händen greifbar – zumal der letzte Regionsumzug in Thaur vor acht Jahren stattfand. Für die Organisatoren und Aktiven geht es jetzt in die heiße Phase. Hier alles, was man zum Fasnachts-Großereignis wissen muss.