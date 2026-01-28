Rückkehr nach acht langen Jahren: Das „Mullerfieber“ hat Thaur voll im Griff

Rund 10.000 Fasnachtsfans werden am 8. Februar zum großen Mullerlaufen in Thaur erwartet. Die Vorfreude ist im Dorf mit Händen greifbar – zumal der letzte Regionsumzug in Thaur vor acht Jahren stattfand. Für die Organisatoren und Aktiven geht es jetzt in die heiße Phase. Hier alles, was man zum Fasnachts-Großereignis wissen muss.