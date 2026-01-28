Ballonfahrt: Wie sich 2000 Meter Höhe anfühlen und was man dabei niemals sagen darf

Seit 1783 begeistert die Ballonfahrt. Am Walchsee trafen sich jetzt die Insider. Dabei lernten Anfänger von Pilot Heinz Reiter, wie besinnlich das analoge Erlebnis ist, was es bringt, einfach nach vorne zu schauen und welches Vokabular Pflicht ist.

Kein Ton ist zu hören, wenn Heinz Reiter seinen Ballon sanft über den Walchsee navigiert. Die Stille in hohen Höhen ist meditativ, der Ausblick episch. Schöner geht es nicht. Die vier Fluggäste, die sich in den Korb gedrängt haben, schweigen besinnlich – um dann jäh in ihrer Andacht gestört zu werden.

Gruppenerlebnis: Ein Blick zurück zum Startplatz zeigt wie aanderen Ballons starten. © Axel Springer

Pilot Heinz hat den Brenner entzündet, es faucht laut und heftig, wenn das Flüssiggas entweicht und verbrennt. Die Gäste staunen, aber genießen die spontane Wärme, die an diesem klirrend kalten Wintertag beim Kaiserwinkl Alpin Balooning-Festival sogar ganz gelegen kommt.

Der Männchen-Ballon, liebevoll „dicker Anton“ genannt, fährt voraus. © Axel Springer

49 verschiedene Ballons aus sechs Nationen nehmen in diesem Jahr an der Veranstaltungswoche rund um Walchsee und Kössen teil. Gekommen sind Ballonfahrer aus Belgien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Tschechien. Österreich ist als Gastgeberland ebenfalls gut vertreten.

Irmgard Moser, Chefin von Alpen Ballon Events, hat den Event heuer das 22. Mal mit ihrem Team organisiert. © Axel Springer

Man kennt sich. „Das sind alles sehr, sehr nette Leute, die sind meine Familie“, betont Irmgard Moser, Chefin von Alpen Ballon Events, die die Veranstaltung heuer zum 22. Mal leitete. „Der Spielball der Natur zu sein, ist so faszinierend. Der Wind macht mit dir, was er will“, beschreibt sie ihre Begeisterung.

„Das ist die maximale Entschleunigung“

Gerade dass es in Zeiten von KI und maximaler Effizienzsteigerung ein Fortbewegungsmittel gibt, das man nur begrenzt dirigieren kann, führe zu „maximaler Entschleunigung“. „Das nimmt aus dem Leben so viel Fahrt raus, das fasziniert mich total.“

Die Landung ist spannend

Mit dabei sind, wie im Korb von Heinz Reiter, bei diesem Festival auch Gäste, die sich unter die Experten mischen. Diesen werden vor dem Start die drei möglichen Lande-Szenarien erklärt. Es gibt die sanfte Variante, eine etwas ruppigere oder jene, „wo einen der Wind schon mal durchschüttelt“.

Beim Korb-Aufbau muss jeder Griff sitzen. © Axel Springer

Im Fall von Situation drei rät er: „In den Korb hocken mit dem Rücken zur Wand. Der Pilot ist der Einzige, der stehen darf. Es kann sein, dass es uns ein wenig über den Boden schleift, aber es passiert nichts.“ Die Gäste schauen mit großen Augen, doch Heinz beruhigt: „Wir erwarten Variante eins.“

„Höhenangst? Die gibt es eigentlich gar nicht.“

Und noch eine Sorge ist Thema, bevor es in die Luft geht: „Höhenangst? Die gibt es eigentlich gar nicht. Wer ein mulmiges Gefühl hat, soll bitte in die Ferne schauen, dann ist alles gut.“

Heiße Luft wird in den Ballon geblasen, die Gäste müssen den Stoff halten. © Axel Springer

So viel zu den Grundlagen. Nein, eine Sache noch: Es heißt unbedingt „Ballonfahren“ und nicht „-fliegen“. Wer es falsch sagt, wird umgehend korrigiert. Da kennt man keinen Spaß. Warum das so wichtig ist? Das hat wohl mit dem originären Selbstverständnis des Sports zu tun, das sich durch seine große Geschichte nährt.

Die Brüder Montgolfier haben es erfunden

Ballonfahren ist die erste bemannte Luftfahrt der Menschheitsgeschichte. Mit der Erfindung der französischen Brüder Montgolfier wurde 1783, lange vor Erfindung des Flugzeugs, das erste Mal die Luft befahren. Gleichgesetzt wird das Ballonfahren mit der Schifffahrt, nur eben nicht zu Wasser, sondern in der Luft. Den Antrieb liefert immer der Wind.

Zur Ballonfahrt Eine Ballonfahrt über das Kaisergebirge und die bayerischen Alpen (Route wetterabhängig) kann in der Region Kaiserwinkl bei „ABE – Alpen Ballon Events“ gebucht werden. Dauer der Fahrt ist ca. 90 Minuten. Der Gesamtzeitaufwand beträgt rund drei bis vier Stunden inklusive Einführung. Die Kosten für eine Person liegen bei 340 Euro. Während des „Kaiserwinkl Alpin Ballooning Festivals“, das jährlich im Jänner stattfindet, kostet die Fahrt 290 Euro.

Bis über 2000 Höhenmeter steigt Heinz mit seinen Gästen an diesem sonnigen Tag unter allen anderen bunten Ballons hinauf, weit über den Walchsee. Themen wie „Höhenangst“ oder „ruppige Landung“ sind dabei komplett vergessen. Leider auch der Begriff „Ballonfahren“. Mehrmals wird er falsch verwendet. Heinz korrigiert jedes Mal geduldig.

Der „Verfolger“ gehört dazu

Als es Zeit wird, wieder Erde unter die Füße zu bekommen, wird „Verfolger“ Stefan Kummeth per Funk kontaktiert, der das Begleitfahrzeug lenkt. Schließlich ist das Material – der Korb samt Gasflaschen und Ballon – deutlich zu schwer, um es nach Hause zu tragen. Gelandet wird dann übrigens wirklich nach der besten Variante, der Variante eins: extrem sanft. Alles gut. Nur etwas wehmütig sind die Fahrgäste trotzdem. Man hätte eigentlich schon noch länger dort oben bleiben wollen. In der schönen, andächtigen Stille.

–----------------------------------

Videos:

Start: Beim Aufbau müssen auch die Passierge stark sein.

Panorama: Der Blick auf die anderen Ballons im Kaiserwinkl.

Flammen: Wenn Heinz den Brenner bedient, wird es laut.