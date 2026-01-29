Schlägerei vor Lokal in Sölden: 47-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Sölden – Drei Männer waren am Mittwochnachmittag in eine Schlägerei vor einem Lokal in Sölden verwickelt. Im Zuge der Auseinandersetzung zwischen zunächst zwei Männern ging ein 47-Jähriger zu Boden, woraufhin sein Kontrahent (45) mit dem Fuß in Richtung dessen Gesicht getreten haben soll. Ein 57-Jähriger kam dem am Boden liegenden Mann zu Hilfe und schlug auf den 45-Jährigen ein, der schließlich in das Lokal flüchtete.