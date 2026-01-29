Schlägerei vor Lokal in Sölden: 47-Jähriger ins Krankenhaus gebracht
Sölden – Drei Männer waren am Mittwochnachmittag in eine Schlägerei vor einem Lokal in Sölden verwickelt. Im Zuge der Auseinandersetzung zwischen zunächst zwei Männern ging ein 47-Jähriger zu Boden, woraufhin sein Kontrahent (45) mit dem Fuß in Richtung dessen Gesicht getreten haben soll. Ein 57-Jähriger kam dem am Boden liegenden Mann zu Hilfe und schlug auf den 45-Jährigen ein, der schließlich in das Lokal flüchtete.
Der 47-Jährige musste vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert werden. Die weiteren Beteiligten lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Alle drei waren laut Polizei alkoholisiert.
Im Einsatz standen Streifen der Polizeiinspektion Sölden sowie eine Gruppe der Bereitschaftseinheit/Schnelle Reaktionskräfte. (TT.com)