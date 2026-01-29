Debanter Eislattl-Schützen holen die Krone am Lienzer Hauptplatz

Beim mittlerweile 10. Adventturnier im Eislattlschießen am Lienzer Hauptplatz ging es erstmals um die Mittelwertung. Als Premierensieger können sich die Damen und Herren des Kirchenchors Debant über den Hauptgewinn freuen.

Lienz – Das Stadtmarketing Lienz wollte beim 10. Anlauf für das beliebte „Eislattl-Schießen“ am Lienzer Adventmarkt neue Anreize für das große Teilnehmerfeld schaffen, indem man erstmals die Gewinner aus dem erzielten Mittelwert ermittelte.

Ob es nun daran lag, dass der Teilnehmerrekord überboten wurde und das Feld diesmal 29 Mannschaften umfasste – der Spaß stand auf jeden Fall im Vordergrund. Der sportliche Ehrgeiz kam aber auch nicht zu kurz. Schließlich winkten den ersten drei Teams Gutscheine im Gesamtwert von 1.000 Euro, die vom Lienzer City Ring zur Verfügung gestellt werden.

Ein Hoch auf den Kirchenchor

Heuer zeigten sich vor allem die Teilnehmer aus Nußdorf-Debant in Hochform. Platz 1 und somit City Ring-Gutscheine in Höhe von 500 Euro ging an die Damen und Herren des Kirchenchors Debant. Platz 2 und somit Gutscheine in Höhe von 300 Euro sicherten sich die Lattl-Schützen vom Team „TRX und funktionales Training Debant“.