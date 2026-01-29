Paukenschlag beim ESC: Dieses Duo moderiert den Song Contest in Wien

Die Tirolerin Victoria Swarovski wurde schon länger als mögliche Kandidatin für die Moderation des Eurovision Song Contest in Wien gehandelt. Nun ist es fix. Der Mann an ihrer Seite ist allerdings eine Überraschung.

Wien – Österreich ist und bleibt eine Ski-Nation: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski bilden das überraschende Moderationsduo für den 70. Eurovision Song Contest, der im Mai die Augen der internationalen Öffentlichkeit auf Wien richten wird.

Die Moderatorin und der Schauspielstar sind das Host-Team für alle drei Finalshows, die zwischen 12. und 16. Mai in der Wiener Stadthalle stattfinden werden.

„Ich habe selten jemanden getroffen, der so offen, lustig und lieb auf mich zugegangen ist“, freute sich Ostrowski über das erste Kennenlernen mit seiner künftigen Bühnenpartnerin am gestrigen Mittwoch: „Deshalb freuen wir uns beide, dass die Wahl auf uns gefallen ist – warum auch immer.“

📽️ Video | Swarovski und Ostrowski vorgestellt

War über Swarovski als eine der Hosts bereits seit Längerem gemutmaßt worden, ist dem ORF mit dem 53-jährigen Filmstar Michael Ostrowski an der Seite der 32-jährigen Tirolerin ein echter Überraschungscoup gelungen.

„Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat. Beide mit großer Leidenschaft für den ESC, zwei hervorragende Botschafter für die Sache, die mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben werden“, zeigte sich ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz zuversichtlich.

Victoria Swarovski zögerte keine Sekunde

Swarovski ist auf den ESC-Bühnen ja bereits seit Jahren Stammgast – allerdings bis dato in Form von funkelnden Kristallen auf zahlreichen Roben, nicht in Person der Moderatorin. Als der Anruf des ORF gekommen sei, habe sie jedenfalls keine Sekunde gezögert. „Ganz klar – da sagt man sofort Ja“, sagt die 32-Jährige. Schließlich sei sie langjähriger ESC-Fan. Über Moderationserfahrung verfügt Swarovski ohne Frage. Sie führt seit 2018 durch die populäre RTL-Show „Let‘s Dance“.

Mir war klar, dass ich sofort zusagen muss und mich dieser Herausforderung stellen will. Victoria Swarovski, ESC-Moderatorin

Ostrowski mit Protestsongcontest-Hintergrund

Auch Michael Ostrowski ist durchaus als Gastgeber in diversen Shows etabliert – vom Nestroy Theaterpreis über den Amadeus Austrian Music Awards bis zum Österreichischen Filmpreis. Seit 2014 moderiert er den Protestsongcontest im Wiener Rabenhof. Der findet heuer am 12. Februar statt.

Populär wurde der Steirer aber durch seine Film- und Fernsehrollen. Mit Michael Glawogger schrieb er den Kultfilm „Nacktschneggen“, später spielt er in Serien wie „Vier Frauen und ein Todesfall“ oder „Ein Krimi aus Passau“. Mit "Hotel Rock'n'Roll" gab er 2016 sein Regiedebüt. 2022 brachte er „Der Onkel“ in die Kinos. Auch der gleichnamige Roman stammt aus Ostrowskis Feder.

Ihn erreichte der ORF-Anruf unmittelbar nach einem Zahnarztbesuch. „Ich war gut eingespritzt nach einer Wurzelbehandlung und habe sofort zugesagt.“ Es sei jetzt zwar noch alles ein wenig absurd, aber auch schön.

Bei aller Erfahrung wird der Song-Contest für die beiden Showstars jedenfalls ein echtes Ausnahmeevent – allein beim Blick auf die nackten Zahlen. Schließlich werden das Spektakel nicht nur Tausende Fans vor Ort in der Wiener Stadthalle verfolgen, sondern es sitzen jährlich rund 170 Mio. Zuseher vor den TV-Bildschirmen.

Andi Knoll kommentiert den Song Contest seit 1999. © HELMUT FOHRINGER

Auch der Tiroler Andi Knoll wurde als möglicher Moderator des Song Contests gehandelt. Er wird die ORF-Übertragung des Events kommentieren – und das TV-Vorprogramm gestalten.

Konzept vor Gesicht

Man habe zuerst das Konzept für die Show geklärt, bevor man sich der Personenfrage genähert habe, rekapitulierte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz die Genese der Auswahl. Victoria Swarovski und Michael Ostrowski seien die ideale Kombination von internationalem Glamour und österreichischer Leichtigkeit und Charme.

Weitere Ticket-Tranche angekündigt

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann freute sich im Rückblick über die erste erfolgreiche Tickettranche, bei der am 13. Jänner binnen 40 Minuten alle Karten abgesetzt wurden. „Es wird noch einmal eine Tranche von Tickets geben“, kündigte er an. Der Termin werde aber noch geheimgehalten. Fix ist hingegen bereits, dass das Radio Symphonie Orchester nicht nur im Finale am 16. Mai zu hören sein wird, sondern auch die Eröffnungszeremonie am 10. Mai mitgestaltet.