Nach Brandkatastrophe in Crans-Montana: Ermittlung gegen Ex-Sicherheitschef eröffnet

Nach der verheerenden Brandkatastrophe zu Silvester in Crans-Montana weiten die Ermittler ihre Untersuchung aus. Neben dem Betreiberpaar der Bar wird nun auch gegen einen ehemaligen Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde ein Strafverfahren geführt.

Sitten – Die Ermittler zur Brandkatastrophe von Crans- Montana haben nach Informationen des öffentlichen Schweizer Senders RTS ihre Strafuntersuchung ausgeweitet. Sie sollen ein Strafverfahren gegen einen ehemaligen Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde eröffnet haben, berichtet der Sender. Der Anwalt des Mannes habe die Information bestätigt. Die Staatsanwaltschaft machte zunächst keine Angaben.

Bisher führte sie nur das Betreiberpaar der betroffenen Bar Le Constellation als Beschuldigte, Jacques und Jessica Moretti. In der Bar waren in der Neujahrsnacht 40 Menschen ums Leben gekommen. Sie ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung sowie fahrlässiger Brandstiftung. Frage ist, ob die Bar Brandschutzvorschriften eingehalten hat.

Die Gemeinde hatte fünf Tage nach der Katastrophe eingeräumt, dass die jährlichen Brandschutzkontrollen seit 2019 nicht mehr stattgefunden haben. Wie es dazu kommen konnte, sei unerklärlich, sagte Gemeindepräsident Nicolas Féraud. Mit dem Verfahren werde festgestellt, ob es wegen der festgestellten Versäumnisse eine strafrechtliche Verantwortung des Mannes gebe, berichtete RTS. (APA, dpa)