Mitten auf Straße unterwegs: Fußgängerin in Kitzbühel von Auto erfasst

Kitzbühel – Bei einem Verkehrsunfall wurde in der Nacht auf Donnerstag eine Frau verletzt. Die 20-jährige Schwedin war nach bisherigem Ermittlungsstand zu Fuß mittig auf der rechten Fahrbahn der Tiroler Straße (B171) von Kitzbühel in Richtung St. Johann unterwegs.

Gegen 3.30 Uhr fuhr ein 48-jähriger Österreicher in dieselbe Richtung und erfasste dabei die Frau mit seinem Auto. Aufgrund der Schneefahrbahn dürfte der 48-Jährige nur langsam gefahren sein, der Pkw rutschte in der Folge in den Straßengraben. Die Frau war nach der Kollision ansprechbar und wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)