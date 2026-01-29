Internetbetrug: Computeria Ötztal warnt und hilft in Oetz

Die Ötztal-Computeria lädt zu ihrem nächsten Treffen ein. Am Donnerstag, dem 12. Februar, von 14 bis 16 Uhr, stehen Experten im Gemeindeamt Oetz bereit. Sie bieten kostenlose Unterstützung bei Computer- und Handyproblemen. Ein Fokus liegt auf der Aufklärung und dem Schutz vor Internetbetrug.

Oetz – Dubiose Nachrichten auf dem Handy oder Computer sind keine Seltenheit mehr. Betrüger geben sich oft als Banken oder Behörden aus. Sie fordern Nutzer auf, Links anzuklicken. Dies geschieht, um sensible Daten abzufangen. Viele fallen auf diese Maschen herein. Die Computeria Ötztal erhält regelmäßig solche Meldungen.

Häufige Betrugsmaschen umfassen Phishing-E-Mails. Diese täuschen Absender wie Banken oder das Finanzamt vor. Auch gefälschte Online-Shops sind verbreitet. Sie liefern Ware nicht oder verkaufen Fälschungen. Kostenpflichtige Abo-Fallen verstecken sich oft hinter Gratis-Angeboten. Zudem gibt es WhatsApp-Betrug und Anrufe. Der sogenannte „Unfall-Trick“ fordert schnelle Geldüberweisungen.

Einfache Regeln

Einige einfache Regeln helfen, sich zu schützen. Prüfen Sie immer unbekannte Absender von Nachrichten. Persönliche Daten, Passwörter oder Kreditkartennummern geben Sie niemals preis. Vorsicht ist geboten bei zu verlockenden Angeboten. Nutzen Sie zudem sichere Zahlungsmethoden. Vermeiden Sie unbedingt Vorauszahlungen. Bei zweifelhaften Anrufen von Banken oder Behörden legen Sie besser auf. Rufen Sie die Institution direkt zurück.

DI Ronald Hechenberger, Mitbegründer von Saferinternet.at und Mitarbeiter der Computeria Ötztal, warnt: „Sei besonders bei Anrufen und Nachrichten vorsichtig, wo es um die Eingabe von Daten, Passwörtern, Anklicken von Links und immer wenn es um Geld oder Kryptowährungen geht. Dies könnten Betrugsmaschen sein.“ Er betont die Bedeutung von Unterstützung: „Die Computeria Ötztal ist eine gute Anlaufstelle für alle, die Unterstützung benötigen.“