Zusammenstoß im Arlbergtunnel: Auto blieb auf dem Dach liegen

Am Auto entstand bei dem Unfall ein Totalschaden, die Unfalllenkerin wurde leicht verletzt. Der Arlbergtunnel war rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Langen, St. Anton – Am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr fuhr eine 32-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw auf der S16 im Arlbergtunnel in östliche Richtung. Aus unbekannter Ursache kam sie über die Fahrbahnmitte und streifte ein entgegenkommendes Sattelzugfahrzeug.

Die Österreicherin lenkte ruckartig auf ihre Fahrspur zurück, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet, gegen die rechte Fahrbahnerhöhung und die Tunnelwand prallte und schließlich auf dem Dach liegen blieb.