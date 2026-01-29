Einstimmige Wahl: Bernhard Gritsch neuer Chef der VP Sautens

Die Tiroler Volkspartei Sautens hat einen neuen Gemeindeparteiobmann: Bürgermeister Bernhard Gritsch wurde beim ordentlichen Gemeindeparteitag einstimmig gewählt. Er übernimmt das Amt von Altbürgermeister Manfred Köll. Dieser übergab die Ortspartei nach 18 Jahren und ermöglichte einen reibungslosen Wechsel.

Sautens – Der neue Obmann Bernhard Gritsch zeigte sich dankbar für das Vertrauen. Er erklärte: „Die Geschlossenheit und die einstimmige Wahl freuen mich sehr. Ich bedanke mich für das Vertrauen und werde mich mit voller Kraft für die Anliegen der Sautnerinnen und Sautner einsetzen.“

Kontinuität im Team

Für Kontinuität in der Führung sorgt Gemeindevorstand Christoph Ennemoser. Er wurde einstimmig als Obmann-Stellvertreter wiedergewählt. Ennemoser hatte diese Funktion bereits inne. Er bleibt damit eine wichtige Konstante in der Parteiarbeit.

Bezirksparteiobmann und Bürgermeister Bernhard Schöpf zeigte sich erfreut über den geschlossenen Parteitag. Schöpf betonte die Bedeutung kompetenter Ansprechpartner in jeder Gemeinde. Diese müssten sich engagiert für die Menschen einsetzen. „Gerade in herausfordernden Zeiten ist Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern entscheidend“, so Schöpf.

Dank an scheidenden Obmann

Ein starkes Zeichen der Wertschätzung setzte auch Jakob Wolf. Der Ötztaler Landtagsabgeordnete, Klubobmann und Bürgermeister nahm persönlich am Gemeindeparteitag teil. „Mein besonderer Dank gilt Manfred Köll“, betonte Wolf. Köll habe dieses Amt seit 2008, also 18 Jahre lang, „mit großem Fleiß, Einsatz und Verantwortungsbewusstsein ausgeübt.“