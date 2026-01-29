Einer der trockensten Winter in Tirol: Wer darunter leidet und wer profitiert

Die paar Zentimeter Schnee, die für Jänner noch angesagt sind, machen das Kraut auch nicht mehr fett. Es war in den vergangenen zwei Monaten viel trockener und zuletzt auch kälter als in einem durchschnittlichen Winter in Tirol. Das wirkt sich unterschiedlich auf die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und bei der Energiegewinnung aus.