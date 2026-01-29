Schellerlaufen, Hip-Hop-Kult und Rugby im Schnee: Das ist los in Tirol

Der Jänner geht jetzt endgültig dem Ende zu. Auch zum Monatsschluss findet in Tirol wieder einiges statt. So werden am Samstag die 90er bei einer großen Party in der Olympiahalle gefeiert. Gefeiert wird auch beim Konzert von „Das Bo“ in Innsbruck. Daneben wird es noch volkstümlich beim Schellerlaufen in Nassereith. Und beim Snow-Rugby am Patscherkofel geht es wild zur Sache.