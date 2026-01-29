14-Jähriger tot an Waldsee in Deutschland gefunden

Dormagen – Ein 14-Jähriger ist tot an einem See in Dormagen (Nordrhein-Westfalen) gefunden worden. Ein Tötungsdelikt sei nicht auszuschließen, teilten die Polizei des Rhein-Kreis Neuss und die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft mit. Die Leiche weise Verletzungen auf, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Angaben dazu wollte er nicht machen. Eine Mordkommission ermittelt.