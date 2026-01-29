14-Jähriger tot an Waldsee in Deutschland gefunden, Mordkommission ermittelt

Dormagen – Ein 14-Jähriger ist tot an einem See in Dormagen südlich von Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) gefunden worden. Der Körper des Jugendlichen wies Verletzungen auf, die auf ein Kapitalverbrechen hindeuten, sagte eine Polizeisprecherin in Neuss.

Eine Mordkommission namens „Waldsee“ nahm die Ermittlungen auf. Rechtsmediziner sollen bei einer Obduktion die Todesursache und den Todeszeitpunkt klären. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurde zur Art der Verletzungen nichts mitgeteilt.

Der Jugendliche stamme aus Eritrea und habe in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Dormagen gelebt, hieß es. Der 14-Jährige sei völlig unbescholten gewesen, sagte Staatsanwältin Janne Jakobek.

Spaziergänger fand Leiche

Ein Spaziergänger habe seine Leiche am späten Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr am Rande eines Waldsees im Ortsteil Hackenbroich gefunden und die Polizei alarmiert. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Ermittler sicherten bis in die Nacht hinein Spuren am Fundort.

Die Spurensuche wurde am Donnerstag bei Helligkeit fortgesetzt. Bereitschaftspolizisten durchforsteten mit Stangen die Umgebung, Polizeitaucher trafen ein, um im See nach einer etwaigen Tatwaffe zu suchen.

Polizei sucht Zeugen

Die Mordkommission habe mit der Vernehmung von Zeugen begonnen. Anhaltspunkte für einen rechtsextremen, rassistischen Hintergrund der Tat gebe es bislang nicht.