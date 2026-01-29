Historischer Rekord: Life Radio Tirol ist die klare Nummer 1 der Privatradios in Tirol

Life Radio Tirol festigte 2025 mit 103.000 täglichen Hörerinnen und Hörern seine führende Rolle auf dem Tiroler Privatradiomarkt.

Innsbruck – Die Life Radio Community wächst weiter. Dies bestätigt der am Donnerstag veröffentlichte Radiotest. Mit 103.000 täglichen Hörerinnen und Hörern unter allen Tirolerinnen und Tirolern stellt Life Radio einen neuen historischen Rekord auf. Insbesondere in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen beweist Life Radio seine Zugkraft: Mit einer Reichweite von 22,8 Prozent ist der Sender unangefochtener Spitzenreiter am heiß umkämpften Tiroler Privatradiomarkt.

Auch in der Gesamtzielgruppe (ab 10 Jahren) liegt Life Radio mit einer Tagesreichweite von 15 Prozent klar an der Spitze der Privatradios im Bundesland, gefolgt von Radio U1 (12,6 Prozent) und Kronehit (12,1 Prozent).

Stimmen zum Erfolg

Die Life-Radio-Geschäftsführer Gerald Pirchl, Christian Hanti und Klaus Valentini zeigen sich über die Entwicklung hocherfreut: „Dass unsere Hörerzahlen seit vielen Jahren in Folge nach oben gehen, ist eine unglaubliche Bestätigung unserer Arbeit. Für dieses Top-Ergebnis danken wir unserer treuen Community, aber insbesondere unserem fantastischen Team.“

MOHO-CEO Silvia Lieb schließt sich den Glückwünschen an: „Life Radio ist mehr als Musik, Information und Unterhaltung. Das gesamte Team vermittelt ein Lebensgefühl, das für ihre Hörerinnen und Hörer eine zentrale Rolle spielt und zum täglichen Leben gehört. Ich gratuliere zu diesem außerordentlichen Erfolg und freue mich auf viele weitere Highlights im Jahr 2026.“

Radio als Medium im Trend

Die aktuellen Zahlen belegen zudem, dass das Radiohören in Tirol weiterhin hoch im Kurs steht: 79,3 % der Tirolerinnen und Tiroler hören täglich für mindestens 3 Stunden und 48 Minuten Radio. (TT)