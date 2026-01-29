Giovanni und Jana Ina Zarrella bekommen eigene Serie bei Netflix

Moderator Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina bekommen ihre eigene Serie bei Netflix. Sie seien „eines der beliebtesten Promi-Paare Deutschlands“, teilte der Streamingdienst mit. Das Reality-Projekt erinnert an den Hit „Kaulitz & Kaulitz“, in dem die Zwillinge und Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz Einblick in ihr Privatleben gewähren.

Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (49) erzählten am Mittwochabend in Berlin beim Netflix-Event „What Next?“ über kommende Programm-Highlights, dass die Doku-Reihe neben Arbeit und Alltag auch ihr von viel Liebe getragenes Familienleben zeigen werde. Eltern und Geschwister des Paares werden in der Doku ebenfalls zu sehen sein.