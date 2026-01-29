Hoher Sachschaden

Autos kollidierten auf Tuxer Straße: Drei Verletzte

Tux – Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall Donnerstagfrüh in Tux. Ein 18-Jähriger verlor auf der Tuxer Straße die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem entgegenkommenden 62-Jährigen.

Dieser sowie seine beiden Insassinnen wurden dadurch unbestimmten Grades verletzt, berichtet die Polizei. Sie wurden ins Krankenhaus Schwaz bzw. zu einem Arzt im Ort gebracht. Der 18-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Autos entstand erheblicher Schaden. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162