Autos kollidierten auf Tuxer Straße: Drei Verletzte

Tux – Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall Donnerstagfrüh in Tux. Ein 18-Jähriger verlor auf der Tuxer Straße die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem entgegenkommenden 62-Jährigen.

Dieser sowie seine beiden Insassinnen wurden dadurch unbestimmten Grades verletzt, berichtet die Polizei. Sie wurden ins Krankenhaus Schwaz bzw. zu einem Arzt im Ort gebracht. Der 18-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Autos entstand erheblicher Schaden. (TT.com)