Kostenloser HR-Expert:innenTreff

Welche Chancen eröffnet KI im HR-Bereich? Antworten auf diese Frage liefert ein Treffen am 18. Februar in Innsbruck.

Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt – und der HR-Bereich steht dabei im Zentrum des Wandels. Doch was bedeutet KI konkret für die Personalarbeit heute und in den kommenden Jahren? Welche Chancen eröffnen sich, und wie können Unternehmen diese gezielt nutzen?

Antworten auf diese Fragen liefert der HR-Expert:innentreff am 18. Februar 2026 im Bergisel Stadion in Innsbruck. Die Veranstaltung richtet sich an HR-Verantwortliche und Personalexpertinnen und -experten, die sich mit den aktuellen Entwicklungen rund um KI im HR-Bereich auseinandersetzen möchten.

Renommierte Expertin spricht

Ein besonderes Highlight ist die Keynote der renommierten KI- und Digitalisierungsexpertin Ana Simic. In ihrem Vortrag „KI im HR-Bereich – von der Begleiterin zur Gestalterin“ gibt sie einen fundierten Überblick über aktuelle Trends, zeigt auf, was moderne KI-Modelle heute bereits leisten können, und beleuchtet die strategischen Konsequenzen für Unternehmen. Darüber hinaus geht die Expertin auf Chancen durch KI im HR ein, thematisiert die dafür notwendigen Kompetenzen der Mitarbeitenden und wagt einen Blick in die Zukunft. Im Anschluss steht sie für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.

Nach der Keynote folgen zwei vertiefende Workshops, die von den Teilnehmenden nacheinander besucht werden können. Im Workshop „Von HR-Pain Points zu KI-Use-Cases“, geleitet von Ana Simic, identifizieren die Teilnehmenden gemeinsam konkrete Anwendungsfälle für KI in ihren HR-Prozessen und entwickeln praxisnahe Ideen für die nächsten Umsetzungsschritte.

Über Sage DPW Sage ist mit der DPW-Produktpalette führender Anbieter für Personalmanagement-Software in Österreich. Das Unternehmen unterstützt HR-Teams dabei, ihre Prozesse effizienter, flexibler und zukunftsorientiert zu gestalten. Von Lohnverrechnung über Zeiterfassung bis hin zu Bewerbermanagement und Mitarbeiterentwicklung – das Softwareportfolio deckt alle Bereiche des Personalwesens ab. Bereits über 1.000 zufriedene Kunden unterschiedlichster Größe und Branche vertrauen auf Sage DPW, um Personalarbeit digital, agil und nachhaltig zu gestalten. www.sagedpw.at

Der zweite Workshop „KI, die Freiräume schafft – für HR und für Menschen“ wird von Josef Zellner, Leiter der Entwicklungsabteilung bei Sage DPW, gestaltet. Er stellt den KI-Assistenten Sage Copilot vor und zeigt, wie dieser den HR-Alltag unterstützt, administrative Tätigkeiten vereinfacht und mehr Zeit für strategisch wichtige Aufgaben schafft. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und beinhaltet Essen und Getränke sowie eine exklusive Sportführung durch das Bergisel-Stadion. Mutige Teilnehmer:innen haben zudem die einmalige Gelegenheit, auf dem berühmten Zitterbalken Platz zu nehmen.