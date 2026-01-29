Viermal ausverkauft: BORG-Musical „Time out“ kommt jetzt ins Lienzer Kino

Das Kino CineX Lienz und Peter Werlberger Film & Videoproduktion präsentieren nach drei gefeierten Kinopremieren erstmals eine Musical Edition. Zu sehen ist die Zeitreise „Time out – Das Musical“ am 12. Februar.

Lienz – Das Kino CineX Lienz und Peter Werlberger Film & Videoproduktion führen ihre erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Theatre goes Cinema – Live von der Bühne auf die Leinwand“ fort und präsentieren nach drei gefeierten Kinopremieren erstmals eine Musical Edition. Damit öffnet sich das Format einem neuen Genre und geht in seine vierte Ausgabe.

© Andreas Bergmann

Im Mittelpunkt steht diesmal das Erfolgsstück des BORG Lienz „TIME OUT – Das Musical“. Das siebte, komplett selbst geschriebene Musical des BORG sorgte im Frühjahr 2025 für ausverkaufte Vorstellungen im Lienzer Stadtsaal. Drei Termine mit jeweils bis zu 500 Plätzen waren restlos ausverkauft, die Karten für die Zusatzvorstellung waren innerhalb von nur zwei Stunden vergeben. Nun bietet sich am 12. Februar 2026 die Chance, das Musical auf der großen Leinwand zu erleben.

🎬 Trailer | Time Out – Theatre goes Cinema Musical Edition

Eine Klasse des BORG Lienz begibt sich auf eine scheinbar harmlose Klassenfahrt in ein Camp mitten in der Wildnis. Doch während einer Party im Wald verschwindet ein Schüler spurlos – direkt bei einem mysteriösen Steinkreis. Die Suche nach ihm wird zur Jagd durch Raum und Zeit, bei der nichts mehr so ist, wie es scheint. TIME OUT präsentiert viel Musik, jugendliche Kreativität und eine Liebesgeschichte, die selbst im Chaos der Zeitreise nicht verloren geht.

🎬 Trailer 2 | Time Out – Theatre goes Cinema Musical Edition

Rund 80 SchülerInnen standen für diese Eigenproduktion als SchauspielerInnen, MusikerInnen, SängerInnen und TänzerInnen auf der Bühne. Mit der Musical Edition von „Theatre goes Cinema“ wird dieses Projekt für alle zugänglich, die das Spektakel verpasst haben oder es noch einmal erleben möchten.

© Andreas Bergmann