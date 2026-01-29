Alles bereit für das Triple in Seefeld, ein Superstar ist als Zaungast dabei

Die Alpinen nennen Kitzbühel ihren Höhepunkt, die Kombinierer Seefeld. Das 13. Triple der Männer, das zweite der Frauen lockt ab Freitag 10.000 Fans aufs Plateau und selbst Langlauf-Stars schauen zu.

Am Seefelder Plateau wuselt es dieser Tage auf den Loipen. Das ist weiter nicht ungewöhnlich, wären die Trainingsgäste nicht solche, die demnächst Olympiamedaillen holen: Langläufer wie Johannes HØsflot Klæbo oder Emil Iversen (beide NOR), außerdem die Teams aus den USA, Schweden, der Schweiz, Tschechien und sogar Großbritannien oder Australien.

Das „Gelbe“ beflügelt

Doch die Bühne gehört am Wochenende den Kombinierern: „Die Alpinen haben Kitzbühel, wir haben Seefeld“, meinte der Rumer Johannes Lamparter. Der 24-Jährige führt den Weltcup an, das dafür ausgehändigte „Gelbe Trikot“ beflügelt. Hoffentlich auch bei den drei Bewerben am Wochenende, wenn es zum 13. Mal um die Triple-Wertung geht.

„Die Saison begann schon fast unglaublich mit fünf Siegen, wir hatten vier verschiedene Leute am Stockerl“, strotzt der Absamer Cheftrainer Christoph Bieler seinerseits vor Selbstvertrauen. Der 48-Jährige feierte vor 18 Jahren, also am Abend seiner erfolgreichen Karriere, den letzten seiner sechs Weltcupsiege ausgerechnet in Seefeld.

Der Drei-Jahres-Vertrag der Gemeinde zur Durchführung der Veranstaltung läuft heuer aus, Elias Walser als Geschäftsführer des Tourismusverbands verspricht aber: „Wir werden uns bald wieder mit dem Österreichischen Skiverband zusammensetzen.“ Es soll auch ein 14. Triple geben, schließlich profitiert auch die Region von dem Event Ende Jänner:

Der 500 Personen umfassende Tross (mit Medienvertretern) sorgt für 10.000 Nächtigungen. Und nicht weniger als ein Viertel der Gesamtberichterstattung für die Nordische Kombination entfällt abseits von WM und Olympia auf den geheimen Höhepunkt der Szene. Die Tatsache, dass der Weltskiverband FIS zuletzt einen Fünf-Jahres-Kontrakt mit der staatlichen Tourismusagentur Aserbaidschans besiegelte, bremste die Bemühungen nicht.

Doch Seefeld steht nicht zuletzt für ein Doppel-Event, neben den Herren ringen auch die Damen um den Triple-Sieg. „In Seefeld ist immer viel los“, freut sich auch die aus der Steiermark stammende Wahl-Tirolerin Lisa Hirner auf die Bewerbe. Es ist das bevorzugte Trainingsgelände der 22-Jährigen, die sich demnächst ihren Traum von Olympischen Spielen erfüllen darf.