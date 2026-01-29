Tiroler fiel Betrügern auf WhatsApp zum Opfer: Zehntausende Euro weg

Strass im Zillertal – Ein 48-jähriger Österreicher aus dem Bezirk Schwaz ist Opfer eines schweren Anlagebetrugs geworden. Der Mann wurde im Oktober 2025 über eine WhatsApp-Gruppe, in der Aktienmärkte und Zukunftsprognosen diskutiert wurden, auf eine vermeintliche Investment-App aufmerksam.

Zwischen dem 8. Dezember 2025 und dem 28. Jänner 2026 überwies der 48-Jährige schließlich einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag an diese App. Nachdem er im Dezember 2025 und Jänner 2026 zunächst einen kleineren fünfstelligen Betrag erfolgreich abheben konnte, scheiterten alle weiteren Versuche, sich die restliche investierte Summe auszahlen zu lassen.