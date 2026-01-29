Die Revolutionsgarden kommen auf die Terrorliste der Europäischen Union

Nach der Tötung Tausender regierungskritischer Demonstranten im Iran haben sich die EU-Staaten darauf verständigt, die Revolutionsgarden des Landes als Terrororganisation einzustufen.

Damit fallen die Revolutionsgarden künftig in eine Kategorie mit den Terrormilizen IS und Al-Kaida. „Repression kann nicht unbeantwortet bleiben“, gab EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas am Donnerstagnachmittag den Beschluss auf X bekannt.

„Jedes Regime, das Tausende seiner eigenen Bürger tötet, arbeitet auf seinen eigenen Untergang hin“, so Kallas weiter. Sie hatte für die Einstufung plädiert, die noch am Mittwoch nicht sicher war, da einige EU-Staaten wie Frankreich oder Spanien Zweifel hatten. Diese konnten nun offenbar ausgeräumt werden. Frankreichs Außenminister Jean-Noel Barrot kündigte vor dem Treffen in Brüssel an, Paris werde den Schritt unterstützen. Österreich hatte dies bereits zuvor getan.

„Wir stehen ganz klar auf der Seite des iranischen Volkes“, sagte Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) gegenüber Journalisten. Es sei ein „klares Signal, auch jene zu identifizieren, die an diesen Morden beteiligt sind.“ Schellhorn vertritt Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), die in der Golfregion ist. Österreich hatte wie Deutschland und die Niederlande argumentiert, dass eine Listung als Terrororganisation ein starkes Signal der Unterstützung an die Demonstrierenden im Iran senden würde, auch wenn es kaum praktische Folgen hätte.

Sanktionen gegen 30 Akteure