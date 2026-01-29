Polizei zog in Hopfgarten Lenker mit gefälschtem Führerschein aus dem Verkehr

Hopfgarten im Brixental – Mit einem gefälschten Führerschein wurde am Donnerstag ein 28-jähriger Autolenker in Hopfgarten erwischt. Der Türke wurde gegen 14.30 Uhr auf der Brixentalstraße (B170) von einer Polizeistreife für eine routinemäßige Verkehrskontrolle angehalten.