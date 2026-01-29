Bei Kontrolle aufgeflogen
Polizei zog in Hopfgarten Lenker mit gefälschtem Führerschein aus dem Verkehr
Hopfgarten im Brixental – Mit einem gefälschten Führerschein wurde am Donnerstag ein 28-jähriger Autolenker in Hopfgarten erwischt. Der Türke wurde gegen 14.30 Uhr auf der Brixentalstraße (B170) von einer Polizeistreife für eine routinemäßige Verkehrskontrolle angehalten.
Die Beamten erkannten rasch, dass der vermeintlich österreichische Führerschein eine Totalfälschung war und stellten ihn sicher. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt. (TT.com)