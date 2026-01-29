Krypto-Falle schnappte zu: Tirolerin verlor mehr als 10.000 Euro an Internetbetrüger

Obsteig – Eine 44-jährige Tirolerin ist zwischen 15. und 26. Jänner 2026 Opfer von Internetbetrügern geworden. Die Unbekannten nahmen über eine Dating-Plattform Kontakt zu der Frau auf und täuschten persönliches Interesse vor.

Bald lenkten sie das Gespräch bald auf das Thema Trading. Immer wieder wurde der Frau gesagt, dass sich durch den Handel mit Kryptowährungen hohe Gewinne erzielen ließen. Schließlich wurde das Interesse des Opfers geweckt und die Betrüger konnten die 44-Jährige vom Download einer Krypto-Handelsplattform überzeugen.

Schaden von mehr als 10.000 Euro

Durch verwirrende und manipulative Anleitungen gelang es den Unbekannten, sich Zugang zum Konto der Frau auf der Plattform zu verschaffen. In der Folge führten die Täter im Namen der Tirolerin mehrere Trades (Anm.: Käufe und Verkäufe) in der Gesamthöhe von mehr als 10.000 Euro durch.