Unfall mit Fahrerflucht im Zillertal: Polizei sucht weißen Caddy mit Schäden

Schlitters – Ein Unfall mit massivem Sachschaden gegenüber dem Gewerbegebiet Nord 4 in Schlitters beschäftigt die Polizei. In der Nacht auf Donnerstag – kurz vor Mitternacht – fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Auto aus Richtung Norden kommend ungebremst gegen einen Stromverteilerkasten der dortigen E-Ladesäulen. Anschließend fuhr er taleinwärts weiter, ohne den Schaden zu melden bzw. die Polizei zu alarmieren. Nun wird nach dem Unbekannten gesucht.