Unfall mit Fahrerflucht im Zillertal: Polizei sucht weißen Caddy mit Schäden
Schlitters – Ein Unfall mit massivem Sachschaden gegenüber dem Gewerbegebiet Nord 4 in Schlitters beschäftigt die Polizei. In der Nacht auf Donnerstag – kurz vor Mitternacht – fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Auto aus Richtung Norden kommend ungebremst gegen einen Stromverteilerkasten der dortigen E-Ladesäulen. Anschließend fuhr er taleinwärts weiter, ohne den Schaden zu melden bzw. die Polizei zu alarmieren. Nun wird nach dem Unbekannten gesucht.
„Beim flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen VW Caddy handeln. Das Fahrzeug weist massive Frontschäden auf, wobei insbesondere ein größerer Teil der Stoßstange vorne rechts fehlt“, so die Polizei. Am Stromverteilerkasten entstand vermutlich ein Schaden von mehr als 10.000 Euro.
Die Polizei Strass im Zillertal (Tel.: 059133/7255) bittet um Hinweise. (TT.com)