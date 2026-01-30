Kommentar

Wintersport muss für Tiroler leistbar bleiben

Alois Vahrner

Kommentarvon Alois Vahrner

Tirols Seilbahnen gehören zur absoluten Weltspitze und stehen sinnbildlich für den Aufschwung des Tourismus. Die Zukunft hängt an der Zustimmung der Einheimischen.