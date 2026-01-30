41-Jähriger Dieb ging Beamten bei Fahrzeugkontrolle in Pfunds ins Netz
Pfunds – Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle auf der Reschenstraße (B180) in Pfunds hat die Polizei am Donnerstagvormittag einen 41-jährigen Litauer angehalten und dabei Diebesgut von mehreren Straftaten sichergestellt.
Wie die Polizei per Aussendung am Freitag berichtet, kontrollierten die Beamten den Mann kurz nach 9 Uhr und fanden in seinem Wagen eine Reihe von gestohlenen Gegenständen. Darunter befanden sich ein Mountainbike, ein E-Bike sowie diverse Kleidungsstücke und Lebensmittel. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten diese Gegenstände mehreren Diebstählen im Bezirk Imst zugeordnet werden.
Der 41-Jährige steht außerdem im Verdacht, in St. Anton getankt, ohne dafür gezahlt zu haben. Erschwerend kommt hinzu, dass der Pkw, den der Mann benutzte, nicht zum Verkehr zugelassen war. Er wird bei den zuständigen Behörden angezeigt. (TT.com)