41-Jähriger Dieb ging Beamten bei Fahrzeugkontrolle in Pfunds ins Netz

Pfunds – Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle auf der Reschenstraße (B180) in Pfunds hat die Polizei am Donnerstagvormittag einen 41-jährigen Litauer angehalten und dabei Diebesgut von mehreren Straftaten sichergestellt.

Wie die Polizei per Aussendung am Freitag berichtet, kontrollierten die Beamten den Mann kurz nach 9 Uhr und fanden in seinem Wagen eine Reihe von gestohlenen Gegenständen. Darunter befanden sich ein Mountainbike, ein E-Bike sowie diverse Kleidungsstücke und Lebensmittel. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten diese Gegenstände mehreren Diebstählen im Bezirk Imst zugeordnet werden.