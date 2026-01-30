Bestellung am Prüfstand: Wie rechtskundig soll ein Gerichtspräsident sein?

Am Donnerstag fand am Landesverwaltungsgericht Tirol (LVwG) eine brisante Verhandlung statt. Rund um die Bestellung des dortigen Gerichtspräsidenten durch die Landesregierung muss auf Geheiß des Verwaltungsgerichtshofs ein weiteres Verfahren dessen Qualifikationen im Vergleich zu den Mitbewerbern klären. Zwei von ihnen fühlen sich übergangen.