Woodwalkers 2 - Der Wald ist in Gefahr

Ein neues Schuljahr beginnt für Carag, Brandon, Holly und Lou an der Clearwater High – doch von Alltag keine Spur. Das Naturschutzgebiet rund um die Schule ist bedroht: Andrew Milling will den Wald rund um das Internat, der das Zuhause der Gestaltwandler ist, verkaufen. Carag und seine Freunde setzen alles daran, das zu verhindern. Eine schwierige Aufgabe, denn Milling hat einen Spion in der Schule. Ausgerechnet die Schneewölfin Tikaani kommt den Kids zur Hilfe. Doch kann Carag ihr trauen? Es steht mehr als der Wald auf dem Spiel, es geht um Vertrauen, Zusammenhalt und den Mut, für eine Sache zu kämpfen.