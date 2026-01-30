50 Jahre nach der Abfahrt seines Lebens: Ski-Legende Franz Klammer wird „Zeitzeuge“

Fast auf den Tag genau fünf Jahrzehnte nach seinem Olympiasieg in Innsbruck wird Franz Klammer am kommenden Mittwoch in der Serie „Gespräche über Tirol“ von diesem besonderen Tag am Patscherkofel und vielen weiteren Sternstunden seines Lebens erzählen.

Innsbruck – Der senfgelbe Anzug, der rot-weiß-rote Helm, die roten Skischuhe und das rote Paar Ski von Franz Klammer, das alles hat sich in das Ski-Gedächtnis eines Landes eingebrannt. Zu sehen ist es derzeit in der Olympia-Lounge in der Bergstation der Patscherkofelbahn – zur Erinnerung an den 5. Februar 1976. JenemTag, an dem Franz Klammer am Patscherkofel vor 60.000 Zuschauern auf einer schon ruppigen Piste die Abfahrt seines Lebens ins Ziel brachte. Fast auf den Tag genau fünf Jahrzehnte später, am 4. Februar 2026, wird der Kärntner in der Zeitzeugen-Serie von seinem Olympiasieg in Innsbruck erzählen, aber nicht nur.

Der heute 72-jährige Klammer ist mit 25 Siegen bis heute der erfolgreichste Abfahrer der Weltcupgeschichte, er gewann viermal das Hahnenkammrennen in Kitzbühel, startete später eine Motorsportkarriere und versuchte sich nach seiner Sportlaufbahn in der Modebranche. Für seine sportlichen Leistungen durfte er das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und zuletzt 2023 den Tiroler Adler-Orden entgegennehmen.