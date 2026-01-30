Risiko wird in Kauf genommen
Alkoholisiert auf der Piste: Warum es so gefährlich ist und welche Strafen drohen
Verlängerte Reaktionszeit, Tunnelblick, Koordinationsstörungen und erhöhte Risikobereitschaft: Das sind nur ein paar der Gefahren, die Alkohol auf der Piste mit sich bringt.
© IMAGO / Frank Sorge
Während die wenigsten betrunken ins Auto oder aufs Rad steigen, hat sich das Risikobewusstsein im Skisport noch nicht etabliert. Eine aktuelle Erhebung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zeigt, dass 34 Prozent der Befragten Wintersport betrieben, obwohl sie Alkohol getrunken hatten.