Trainer Svindal gab Update
Bangen um Vonn: Skistar wurde mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen
Die Norwegerin Marte Monsen musste ins Krankenhaus abtransportiert werden. Bei ihr besteht der Verdacht auf eine Knieverletzung.
© GEPA pictures/ Avni Retkoceri
Bei der Abfahrt der Damen in Crans Montana kamen am Freitag von den ersten sechs Läuferinnen drei schwer zu Sturz – darunter auch Nina Ortlieb und Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin bangt wie die Norwegerin Marte Monsen um ihren Olympia-Traum.