Passanten bedroht und Verkehrsschild demoliert: Randalierer in Lienz festgenommen

Lienz – Ein 21-jähriger, polizeibekannter Österreicher hat am Donnerstagabend in Lienz für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann randalierte gegen 20.15 Uhr im Stadtgebiet, bedrohte dabei vorbeikommende PassantInnen und beschädigte ein Verkehrsschild.

Die alarmierte Polizei konnte den 21-Jährigen daraufhin rasch festnehmen. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten beim Mann eine Schreckschusswaffe und einen Schlagring sicher. Gegen den Täter wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird angezeigt. (TT.com)