Unbekannte schlugen Touristen im Zillertal mit Faust gegen Kopf

Der Däne wurde von zwei Unbekannten verletzt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen, um die Tatverdächtigen zu schnappen.

Zell am Ziller – Zu einer tätlichen Auseinandersetzung ist es am Donnerstagabend in Zell am Ziller gekommen. Gegen 23 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann aus Dänemark von zwei bislang unbekannten Tätern attackiert und verletzt. Zu dem Vorfall kam es beim Sportcenter.

Nach Angaben der Polizei verpassten die beiden Männer dem Opfer mehrere Faustschläge gegen den Kopf. Ein zufällig vorbeikommender 30-jähriger Bosnier griff ein, vertrieb die Angreifer und alarmierte die Einsatzkräfte. Der junge Däne erlitt Verletzungen am Kopf und Handgelenk, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung vor Ort ab.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Einer der Tatverdächtigen ist etwa 170 Zentimeter groß, trug eine blaue Skijacke und fiel durch einen markanten Oberlippenbart sowie kurze dunkle Haare auf. Der zweite Täter ist rund 180 Zentimeter groß und war mit einer grünen oder schwarzen Skijacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet.

Darüber hinaus geht die Polizei davon aus, dass der Vorfall von zwei Frauen beobachtet wurde. Eine der Zeuginnen wird als etwa 170 Zentimeter groß beschrieben, mit möglicherweise rot gefärbten, schulterlangen Haaren und einer weißen Jacke mit schwarzen, unregelmäßigen Mustern. Zur zweiten Frau liegen keine genaueren Angaben vor.