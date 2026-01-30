Unfassbarer Fünf-Satz-Krimi: Alcaraz ringt Zverev bei den Australian Open nieder

Melbourne – Carlos Alcaraz fehlt nur ein Sieg, um als jüngster Spieler aller Zeiten den „Karriere-Slam“ zu fixieren. Der Weltranglistenerste entschied am Freitag einen fast fünfeinhalb Stunden dauernden Halbfinalkrimi bei den Tennis-Australian-Open gegen den Deutschen Alexander Zverev mit 6:4,7:6(5),6:7(3),6:7(4),7:5 für sich und darf weiter von seinem Premierenerfolg in Melbourne träumen.