„Nicht über die Köpfe hinweg“: Stocker will Volksbefragung zur Verlängerung der Wehrpflicht

Beim ÖVP-Neujahrstreffen kündigte Bundeskanzler Christian Stocker an, bei der Wehrdienstreform auf eine Volksbefragung zu setzen. Weiters forderte er auf EU-Ebene mehr Rechte für den Europäischen Rat und bekannte sich klar zur Ukraine, trotzdem seien Gesprächskanäle auch zu Russland nötig.

Wien – ÖVP-Chef Bundeskanzler Christian Stocker fordert eine Wiedereinführung der Milizübungen und damit eine Verlängerung der Wehrpflicht. Beim Neujahrsauftakt der ÖVP am Freitag in Wien stellte er gleichzeitig in Aussicht, diese Reform der Wehrpflicht einer Volksbefragung zu unterziehen. Eine derart weitreichende Änderung dürfe nicht über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden werden. Das Ergebnis dieser Volksbefragung solle dann auch für alle Parteien verbindlich sein, betonte er.

Die Milizübungen und die Verlängerung der Wehrpflicht sind die zentrale Forderung einer Expertenkommission, die vorige Woche ihren Bericht vorgelegt hat. Innerhalb der Koalition ist diese Maßnahme umstritten.

Mehr Rechte für Europäischen Rat

Auch auf europäischer Ebene verlangte der ÖVP-Chef Änderungen. So sollte dem Europäischen Rat ein Initiativrecht für Gesetzesvorschläge eingeräumt werden. Er wolle, dass der Europäische Rat in Zukunft nicht mehr darauf warten müsse, ob und wann er einen Vorschlag aus der Kommission bekomme, sondern von sich aus tätig werden könne. Zur Unterstützung der Ukraine bekannte er sich „voll inhaltlich“. Gleichzeitig betonte Stocker aber auch, dass man Gesprächskanäle Richtung Moskau finden müsse, um einen Beitrag für den Frieden leisten zu können.

Weiter Nein zur Erbschaftssteuer

Eine neuerliche Abgrenzung kam neuerlich zu einer Vermögens- oder Erbschaftssteuer. Im Applaus setzte es dafür viel Applaus.

Trotz aller Budgetnöte lehnt der ÖVP-Chef auch Änderungen bei der „kalten Progression“ ab. Diese gleichsam automatische Steuererhöhung oder Steueranpassung war vor drei Jahren abgeschafft worden. Jetzt fehlt Geld im Budget. Stocker bleibt aber dabei: „Sie wird nicht am Altar der Budgetverhandlungen geopfert und auch nicht zurückgenommen.“

Basisversorgung für Asylwerber

Sparen will Stocker dafür bei Asylwerbern. Sie sollen im Gesundheitssystem nur mehr eine Basisversorgung und nicht mehr den „vollen Zugriff“ bekommen. Der Bundeskanzler stellt diese Ankündigung in den Zusammenhang mit der Diskussion über „Gastpatienten“, die über die Bundesländergrenzen hinweg in Spitälern behandelt werden. Er habe kein Verständnis dafür, dass Menschen, die lange in das System einzahlen, abgewiesen werden oder warten müssen, während andere sofort die vollen Leistungen in Anspruch nehmen könne.