🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Teddy hier, Duplo und Autos dort: Alltagstaugliche Tipps für mehr Ordnung mit Kindern
Kuscheltiere, Duplo-Steine, Bücher, Buntstifte: Am Ende eines langen Spiel-Tages versinkt die Wohnung oft im Chaos.
© canva
Mit Kleinkindern herrscht nicht nur im Kinderzimmer Chaos, sondern in der ganzen Wohnung. Abends stolpert man über Duplo-Steine, Stofftiere, Eisenbahnschienen, Klangbücher, Buntstifte oder tritt in Knetmassen-Reste. Wie hält man als Familie Ordnung? Katharina Wainig von der Innsbrucker Arbeitsgemeinschaft „RAUMundLÖSUNG“ gibt Tipps.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Alltagstaugliche Tipps für mehr Ordnung mit Kindern
Der Diplomingenieurin und Ziviltechnikerin Katharina Wainig liegen seit jeher Gestaltungsprojekte rund um Innenräume am Herzen. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit Minimalismus, einfachem Wohnen und dem Optimieren von Wohnsituationen. Ihr Ansatz: „Klarheit in der Umgebung schafft auch Klarheit im Kopf und im Leben.“ Sie verbindet Ordnung und Aufräumen mit Positivem – denn ein ordentliches Zuhause minimiert einerseits den Zeitaufwand für den Haushalt, andererseits schafft er mehr Zeit für Aktivitäten mit der Familie.
© RAUMundLÖSUNG
