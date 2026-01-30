Teddy hier, Duplo und Autos dort: Alltagstaugliche Tipps für mehr Ordnung mit Kindern

Der Diplomingenieurin und Ziviltechnikerin Katharina Wainig liegen seit jeher Gestaltungsprojekte rund um Innenräume am Herzen. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit Minimalismus, einfachem Wohnen und dem Optimieren von Wohnsituationen. Ihr Ansatz: „Klarheit in der Umgebung schafft auch Klarheit im Kopf und im Leben.“ Sie verbindet Ordnung und Aufräumen mit Positivem – denn ein ordentliches Zuhause minimiert einerseits den Zeitaufwand für den Haushalt, andererseits schafft er mehr Zeit für Aktivitäten mit der Familie.

© RAUMundLÖSUNG