Viele Wege führen zum Ziel
So haben PendlerInnen die Bahnsperre in Innsbruck gemeistert
Die Sperre der Rauchmühlbrücke in Innsbruck hat viele PendlerInnen dreieinhalb Wochen lang vor Herausforderungen gestellt. Seit Freitag ist die Strecke wieder offen. Das freut nicht nur Annabelle aus Kolsass.
© Rita Falk
Manche sind auf Linienbusse ausgewichen, andere mit Freude Reisebus gefahren: Die Sperre bei der Rauchmühlbrücke in Innsbruck haben Fahrgäste auf unterschiedlichste Weise überbrückt. Wie der Organisator auf den Ersatzverkehr zurückblickt.