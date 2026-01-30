Windrad-Debatte: Grüne schlagen Schutzgebiet in Osttirol vor

Der Widerstand gegen Windräder auf der Compedal in Osttirol löst bei den Grünen eine neue Diskussion aus. Sie fordern ein Schutzgebiet in den Villgrater und Deferegger Bergen.

Assling – Die Grünen in Tirol fordern die Ausweisung eines neuen Schutzgebiets. Dieser Vorschlag kommt als Reaktion auf den Widerstand gegen geplante Windräder auf der Compedal Hochalm in Osttirol. Grünen-Klubobmann Gebi Mair stellte bei einem Besuch vor Ort fest: „Der Widerstand gegen Windräder auf der Compedal ist groß.“ Das Projekt wird vom Elektrowerk Assling betrieben.

Mair beim Lokalaugenschein in Assling. © Gebi Mair

Mair zieht einen historischen Vergleich: „Wie einst der Widerstand gegen das Kraftwerk Dorfertal zum Nationalpark Hohe Tauern führte, ist nun wegen Windrädern ein Schutzgebiet zwischen Villgraten und Defereggen in Diskussion.“ In Osttirol wurden nach dem Nationalpark Hohe Tauern keine großflächigen Schutzgebiete mehr ausgewiesen.

Land soll selbst Wind messen

Ein Landtagsantrag der Grünen sieht die Prüfung eines Schutzgebiets um Gölbner und Schlaitner Kofel bis zum Hochstein vor. Doch der Antrag sei im Ausschuss abgelehnt worden, erklärt der Klubobmann der Tiroler Grünen. Mair beantragte außerdem, dass das Land Tirol selbst Windmessgeräte anschafft. „Wir wollen nicht von einzelnen Betreibern abhängig sein“, meint er. Das Land brauche öffentliche Daten, um demokratisch über sinnvolle Windkraftstandorte zu entscheiden. Über diesen Antrag wurde noch nicht entschieden.