Heimtriumph für Lamparter! Tiroler gewinnt zum Auftakt des Seefeld-Triples

Seefeld – Österreichs nordische Kombinierer haben zum Auftakt des Seefeld-Triples einen Doppelsieg gelandet. Im Massenstartbewerb setzte sich am Freitag Johannes Lamparter nach dem 10-km-Langlauf und einem Sprung mit 0,5 Punkten vor Stefan Rettenegger durch. Dritter wurde 4,4 Zähler zurück der Norweger Andreas Skoglund.

„So ein geiler Tag! Es ist so etwas Spezielles, hier in Seefeld am Start zu stehen. Es braucht im Massenstart immer einen guten Sprung, den hab ich gezeigt. Und dann auch noch einen Doppelsieg, was gibt es Schöneres“, strahlte der Rumer über seinen Heimsieg.