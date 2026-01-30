Elektronische Klangreise: Matze Sampler, Oriom und Tom Houser live in der Kellerei
Am Samstag, dem 7. Februar, ab 20 Uhr, verwandelt sich die Kellerei in Reutte in eine Bühne für elektronische Klänge. Matze Sampler, Oriom und Tom Houser gestalten einen Abend voller Synthie-Sound.
Reutte – Der Abend in der Kellerei verspricht einen tiefen Einblick in verschiedene Facetten der elektronischen Musik. Von improvisierten Klanglandschaften bis zu kosmischen Harmonien.
Oriom, das Projekt von Rainer von Vielen, verspricht eine musikalische Revolution. Es ist eine Einladung, sich der Musik hinzugeben. Gleichzeitig knüpft es eine Verbindung zum Universum. Rainer von Vielen definiert Dance Music neu. Sein Projekt ist eine Ode an die kosmische Harmonie.
Matze Sampler aus Berlin-Kreuzberg ist studierter Gitarrist und verbindet Live-Elektronik mit Gitarrenklängen. Auf der Bühne arbeitet Matze Sampler mit einem analogen Modularsystem. Dieses erzeugt neue und alte elektronische Sounds. Jeder Auftritt und jedes Set sind dabei einzigartig. Seine Spielweise gleicht einer Live-Produktion.
Tom Houser wiederum steht für organischen Deep House mit Seele. Sein Sound vereint Wärme, Tiefe und elektronische Präzision. Analoge Synthesizer, Moog-Sounds und treibende Drum-Lines bilden das Klangbild. Er oszilliert zwischen clubtauglicher Energie und meditativer Tiefe. Housers Live-Performances sind lebendige Klangreisen. Er improvisiert in Echtzeit mit Synthesizern und Drum Machines. Jedes Set entsteht aus der Interaktion mit Raum und Publikum.
Saaleinlass ist ab 19.30 Uhr. Eintritt: 25 Euro, Mitglieder zahlen 20 Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. An diesem Abend gibt es nur Stehplätze, Reservierungen sind über die Homepage www.diekellerei.at erbeten.